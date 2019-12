Il Segreto, anticipazioni 13 dicembre: c’è Fernando dietro la guerra tra Severo e Francisca?

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai a svelarci quale sarà la trama della puntata di venerdì 13 dicembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 16.10. In questo nuovo appassionante episodio della soap spagnola vedremo Irene e Raimundo identificare in Fernando l’artefice delle recenti tragedie che hanno funestato Puente Viejo. Nel frattempo, Prudencio scoprirà il legame tra Lola e Francisca, mentre Antolina attenterà nuovamente alla vita di Elsa.

A causa di un errore, Consuelo consegna a Prudencio la lettera che Francisca aveva spedito a Lola. Da ciò che legge, l’Ortega capisce che c’è un patto segreto tra la sua amata e la Signora della villa. L’Ortega si reca perciò da Lola fermamente deciso a scoprire che cosa si sta tramando alle sue spalle. Come farà ora Lola a trovare le parole giuste per spiegare a Prudencio che se ha fatto ciò è perché costretta dalla Montenegro, e che è sinceramente innamorata di lui?

Anticipazioni Il Segreto: il piano di Antolina per liberarsi di Elsa

Sia Isaac che Consuelo credono che Antolina sia davvero cambiata. Decidono perciò di darle fiducia, acconsentendo che Antolina si trasferisca a casa di Elsa per aiutarla, dato che lei è ancora convalescente per l’operazione. La Laguna non la pensa però come loro e crede che la Ramos abbia ben altre intenzioni.

Quando Isaac parte per lavoro, è costretto a lasciare Elsa sola in casa con Antolina. Questa allora decide di approfittarne: la perfida biondina vuole infatti nascondere le medicine di Elsa e procurargli una crisi respiratoria. Infine, vuole dare fuoco all’abitazione per liberarsi per sempre di lei. Ci riuscirà? Oppure Isaac accorrerà in tempo per salvare Elsa?

Riflettendo sulla situazione che si è venuta a creare a Puente Viejo, Raimundo e Irene arrivano alla conclusione che qualcuno stia facendo di tutto per mettere Francisca contro Carmelo e Severo. Dopo averci pensato a lungo, i due alleati finiscono per arrivare ad un nome ben preciso: quello di Fernando Mesia. Infatti, è riuscito a portare Maria alla Habana con lui. Intanto il Mesia sembra veramente che abbia qualcosa da nascondere dato che ha iniziato a isolare Maria dal mondo esterno. Che Raimundo e Irene ci abbiano visto giusto? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.