Il Segreto, anticipazioni 12 gennaio 2020: Fernando sta archietttando un piano, Matias lo scopre

Le anticipazioni per la puntata di domenica 12 gennaio 2020 per la soap opera iberica Il Segreto ci rivelano la sorprendente scoperta fatta da Matias. Il ragazzo ascolterà, senza farsi vedere, una conversazione tra Carmelo e Severo. Il contenuto della conversazione lascerà il giovane molto scosso della scoperta fatta.

Matias capirà, così, che qualcosa di poco limpido sta per avvenire a Puente Viejo. Il giovane deciderà, allora, di andare a informare Irene di quanto ha appena scoperto. I perfidi piani del Mesia saranno, così, inquinati dal fato che ha permesso a Matias di scoprire tutto. L’amata soap viene trasmessa come sempre su Canale 5 dalle 16.30 circa.

Il Segreto, anticipazioni 12 gennaio 2020: Fernando sta architettando un piano, Matias lo scopre

Le anticipazioni per la puntata di domenica 12 gennaio 2020 per la soap opera iberica Il Segreto ci rivelano che Carmelo e Severo stanno trameranno qualcosa. Matias, senza volerlo, ascolterà la conversazione che intercorrerà tra i due uomini. Carmelo crede che il responsabile dell’incidente mortale in cui ha perso la vita Adela sia stato sia stato Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, nemico del Leal. A fare venire in mente questa idea a Carmelo è stato il Mesia; egli è n’anima nera che trae il suo piacere nel provocare dolore agli altri. Fernando ha architettato un piano per fare credere a Carmelo che il responsabile degli eventi drammatici che hanno sconvolto Puente Viejo sia proprio il sindaco di Belmonte.

Con l’aiuto del suo più caro amico, Severo, Carmelo organizzerà un piano per vendicarsi contro Estreban Fraile e per pareggiare i conti. Carmelo e Severo non avranno capito, però, che ci sarà qualcuno che tramerà contro di loro al fine di procurare danno alla vecchia coppia di amici. a sua vendetta contro Esteban, per regolare i conti una volta per tutte. Chi vuole procurare danno ai due amici altri non sarà che proprio il Mesia.Matias ascolterà, quindi, una conversazione tra Carmelo e Severo.

Egli non si sarà fatto vedere dei due ed andrà subito da Irene per informarla di quanto ha scoperto. I due amici trameranno un piano di vendetta davvero cruente e il Matias ne rimarrà molto scosso.Il subdolo figlio di Olmo avvertirà proprio Esteban, dopo avere creato zizzania tra lui e Carmelo, al fine di creare voglia di vendetta del Leal contro di lui nella speranza che si eliminino a vicenda. Non essere coinvolto in questa loro diatriba, ma di togliersi entrambi di torno, senza ritorsione alcuna per la sua persona. Fernando non potrà, però, prevedere che Matias avrebbe ascoltato la conversazione che avrebbe scoperto quanto sta tramando.