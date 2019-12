Il Segreto, anticipazioni 12 dicembre: il piano di Antolina per far soffrire Elsa

Giovedì 12 dicembre 2019 ci sarà un nuovo appuntamento con la soap opera iberica “Il Segreto“, dove non mancheranno intrighi e nuovi colpi di scena. Le anticipazioni sono quindi pronte a svelarci cosa accadrà nel prossimo episodio che andrà in onda alle 16,15 su Canale 5, subito dopo il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“.

La metamorfosi della perfida Antolina è solo una cosa momentanea, infatti la vera natura della ragazza tornerà nuovamente a galla e si ripresenterà con tutta la sua cattiveria. Elsa è sulla via della guarigione e la cosa ha procurato in Antolina una forte frustrazione, perché la ragazza sperava di potersi liberare di lei una volta e per sempre.

Il piano di Antolina per distruggere Elsa

Mentre Antolina escogiterà un piano per neutralizzare Elsa, Francisca continuerà la sua faida contro Carmelo e Severo. A Puente Viejo si sparge presto la notizia che sia stato Fernando a provocare la morte della maestra, quindi Mauricio che Raimundo aiuteranno il Leal a portare avanti il suo piano di vendetta.

Lola sta mentendo a Purdencio? L’uomo ha percepito un notevole cambiamento da parte della donna, che cela un nuovo mistero. Nelle more di scoprire di cosa si tratta i figli di Maria partono per il collegio, ormai Puente Viejo non è più sicura per loro. Raimundo cercherà di fare da pacere nella faida tra la Montenegro, Leal e Severo. Per arrivare a questo scopo lìuomo si rivolgerà ad Irene.

Antolina, infastidita ed irritata per le tante attenzioni riservate ad Elsa, nel giorno della festa in suo onore, racconterà ad Elsa dell’incidente di Adela e della sua trgica fine. La perfida donna fa questo nella speranza che la Laguna stia nuovamente male. Isaac scopre quanto fatto da Adela e naturalmente d’infuria contro la Ramos.

Le indagini sulle presunte responsabilità di Fernando continuano senza sosta, e Raimundo ed Irene sono ormai certi della sua colpevolezza. Non è stato facile per Maria veder andar via i suoi figli, ma le faide che ci sono al momento a Puente Viejo mettono in serio pericolo la loro vita. Nel frattempo ci sarà anche un’altra partenza, cioè quella della baronessa, che rimarrà molto delusa da Dolores.