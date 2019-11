Il Segreto, anticipazioni 11 novembre: Elsa confessa la sua malattia e Severo ammette le sue colpe

Gli spoiler sulla puntata dell’11 novembre della soap opera iberica Il Segreto lasciano di stucco. Numerosi sono i colpi di scena che ci rivelano come proseguono le vicende dei personaggi più amati. Severo è finito in miseria dopo aver investito tutto ciò che possiede nel mercato del riso. a consigliarlo è stato Donna Francisca che ha tramato per portarlo in rovina. L’uomo si è vendicato, ma cosa ha portato il suo gesto?

Il rapporto tra Elsa e Isaac è nato dopo che quest’ultimo ho scoperto quanto perfida fosse la donna che aveva sposato, Antolina. Il Guerriero decide allora di confessare a Elsa il suo amore. I due vanno a vivere insieme e la loro storia d’amore è marchiata dal il segno del comportamento malefico di Antolina. Quest’ultima ha fatto di tutto per ostacolarli, perfino calunniare Elsa al fine di condannarla al carcere. La giovane, grazie all’intervento del Guerriero, è riuscita ad essere scarcerata. Nell’infermeria del carcere la giovane ha fatto una scoperta scioccante. Ella è affetta da un grave problema cardiaco. Come si comporterà? Numerose sono state le vittime dell’attentato che ha sconvolto Puente Vejo. Maria, in particolare, ha riportato gravi problemi fisici.

Le anticipazione sulla puntata de Il Segreto che andrà in onda lunedì 11 novembre su Canale 5 alle ore 16:10 ci mostrano le conseguenze dell’attentato delle esplosione dell’ordigno avvenuto al matrimonio tra Fernando e Maria Elena. La povera Maria Elena, poco dopo essere divenuta la moglie del Mesia è rimasta uccisa dall’esplosione di una bomba; la stessa è avvenuta durante il suo banchetto di nozze.

Chi può essere stato tanto crudele da organizzare un simile gesto nefasto? Si scopre così che il responsabile della morte di Maria Elena altri non è che Severo. Santacruz, fortemente risentito con la Montenegro, dopo la scoperta del suo coinvolgimento nel tracollo della sua situazione finanziaria, ha deciso di vendicarsi. La vendetta orchestrata, però, ha portato a conseguenze imprevedibili. l’uomo è in preda allo sconforto e non si capacità di aver dato tanto dolore a persone innocenti. La moglie Irene è sconvolta e persino Carmelo, suo amico di lunga data, è senza parole. Elsa decide di lasciare Puente Vejo, non vuole divenire un peso per l’uomo che ama. Elsa la capisce che la sua problematica potrebbe portarla a dovere fare numerose rinunce nella sua vita e non vuole che in queste sia coinvolto Isaac. L’uomo fa di tutto per cercare di fermarla ed impedirle di partire poiché la ama e vuole vivere con lei.

Maria, una delle vittime dell’esplosione della bomba avvenuta durante il ricevimento del matrimonio di Fernando e Maria Elena, riceve una brutta notizia da Francisca. La donna purtroppo non potrà mai più camminare; Ella ha una paralisi alle gambe. Maria in preda alla disperazione non crede che la sorte le abbia giocato un tiro così mancino, o meglio non ci vuole credere. La donna non si rassegna a passare una vita da invalida.