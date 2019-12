Il Segreto, anticipazioni 11 dicembre 2019: Elsa torna a casa, Antolina furiosa

Nella puntata di mercoledì 1 dicembre 2019 sulla soap iberica Il Segreto vengono mostrati molti colpi di scena. Elsa si è sottoposta ad un’operazione al cuore che le ha salvato al vita. La ragazza aveva scoperto di avere una malformazione al cuore, mentre si trovava nell’infermeria del carcere. La Laguna era stata incarcerata con l’accusa di adulterio; accusa mossa da Antolina, moglie di Isaac, l’uomo con il quale Elsa conviveva.

Una volta uscita dal carcere, poiché grazie ad Isaac la perfida Antolina aveva fatto cadere le accuse mosse a carico della Laguna, Elsa era incerta se rivelare la sua malattia all’uomo che amava. Quando la notizia era trapelata Isaac aveva fatto di tutto per aiutare Elsa ad entrare in possesso della cifra necessaria a pagare il costo dell’operazione.

Il Segreto, anticipazioni 11 dicembre 2019: Elsa torna a casa

In verità, tutto Puente Viejo si era mobilitato per cercare di aiutare Elsa. Isaac aveva chiesto un prestito di 1.000 pesetas; 2.000 pesetas erano state raccolte tramite un evento beneficio, organizzato proprio per Elsa; infine, la perfida Antolina aveva restituito, proprio per la necessità della situazione, 1.000 pesetas al Guerriero per consentire alla Laguna di essere operata. Questo gesto della perfida biondina aveva lasciato tutti basiti visto il suo odio per Elsa.

Nella puntata di mercoledì 1 dicembre 2019 sulla soap iberica Il Segreto si scopre che, dopo essersi sottoposto all’operazione che le ha salvato la vita Elsa ha dovuto eseguire alcuni accertamenti post operatori, doverosi per garantire la buona riuscita dell’intervento importante subito. La giovane riceve finalmente una bella notizia: può tornare a casa.Gli amici di Elsa, nonché il Guerriero, sono tutti felici del suo ritorno a casa. Viene organizzata una festa per celebrare la Laguna e augurarle un caldo benvenuto.

Antolina è l’unica che non si mostra felice del ritorno a Puente Viejo della donna. Come al solito la donna non può che agire generando dolore nella vita altrui. Non potendo, momentaneamente, fare nulla per distruggere la felicità di Elsa e Isaac, ella decide di agire su Marcela. Appena può la avvicina e le rivela che Adela è perita in un terribile incidente automobilistico. Le puntate de Il Segreto vengono trasmesse su Canale 5 dalle ore 16:10.