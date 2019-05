“Il Segreto” anticipazioni 10 maggio: Fernando non si fida di Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte per sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di venerdì 10 maggio 2019, che andrà in onda su Canale 5 al solito orario delle 16.30. I fan potranno inoltre rivedere la puntata in streaming sull’App e il sito di Mediaset Play. Ma ora vediamo quali nuovi vicissitudini attendono i nostri protagonisti di Puente Viejo!

Tornato Raimundo alla Villa, Fernando gli assicura di essere totalmente estraneo al rapimento di Emilia e Alfonso e gli dice che i veri responsabili sono gli uomini del generale Perez. Poi, suggerisce lui un modo per pagare l’enorme riscatto chiesto dai rapitori, che ammonta a ben 10 milioni di franchi.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo nasconde qualcosa?

Fernando dice a Ulloa che per trovare il denaro basterà vendere alcune delle proprietà di Francisca. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che Raimundo si rifiuta sdegnato di fare una cosa simile, suscitando l’irritazione di Maria. Questa, infatti, non capisce come mai suo nonno possa anteporre la vita dei suoi cari a dei beni materiali.

Il Mesia lascia discutere Maria e Raimundo con calma, ma lo strano comportamento dell’uomo lo insospettisce: egli chiede perciò a Prudencio di sorvegliare Ulloa giorno e notte, perché è convinto che gli stia nascondendo qualcosa. In seguito, parla di nuovo con Maria e Raimundo, chiedendo loro pieni poteri per riportare i coniugi Castaneda a casa. Maria si mostra dalla sua parte. Cosa deciderà adesso Raimundo? Acconsentirà a mettere in vendita le proprietà della moglie?

Adela rivela a Julieta e Irene di soffrire di attacchi di panico e che sta cercando il modo migliore per guarire dal suo disturbo. Più tardi, Irene riceve da Anacleto dei suggerimenti per fare al meglio il suo lavoro, ma la giornalista ci rimane male. Fe tenta di convincere Elsa a stare a casa sua, ma lei rifiuta. Anche Meliton la cerca per convincerla a ritornare in paese, ma la Laguna sembra sparita nel nulla. Dopo scopriamo che Elsa si è rifugiata in una casa abbandonata, dove riceve una visita inaspettata da parte di Isaac. Cosa avrà da dirle di tanto importante il suo ex fidanzato? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.