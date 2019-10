Il Segreto, anticipazioni 1° novembre: Elsa rischia la vita, Isaac minaccia Antolina

Le anticipazioni per la puntata del 1° novembre 2019 della soap opera Il Segreto ci rivelano cosa accade nella vita degli amati personaggi. Elsa si trova nell’infermeria del carcere. La donna si trova in galera poiché Antolina, la moglie di Isaac, l’uomo che ama e con cui è andata a convivere, l’ha accusata di adulterio. La vita in carcere per Elsa non è stata facile fin dall’inizio. Ella ha dovuto convivere con una compagna di cella molto violenta, Rufina.

La Laguna è stata, in seguito, duramente maltrattata dalle guardie. I danni fisici ai suoi danni sono stati così significativi da rendere necessario un suo ricovero nell’infermeria della prigione. Il dottore nell’infermeria fa alla Laguna una sconvolgente rivelazione: ella è affetta da un grave problema cardiaco. La donna decide per il momento di non rivelare nulla a Isaac al fine di non arrecare dolore all’uomo che ama. L’altra decisione presa dalla donna è quella di rimanere in infermeria per evitare di subire nuovamente aggressioni da parte delle guardie.

Isaac è allo stremo: l’uomo è preoccupato per l’amata Elsa che si trova in carcere. L’uomo ha capito che dietro all’arresto della donna che ama c’è lo zampino di sua moglie Antolina. La donna dopo tutto il male che ha fatto a suo marito non accetta di vederlo felice con un’altra donna. Ella desidera riaverlo con sé; Antolina ha dapprima respinto le accuse di Isaac su un suo possibile coinvolgimento nella detenzione di Elsa e poi ha avuto con lui un forte scambio di opinioni in pubblica piazza.

Ora, Isaac è giunto al limite. L’uomo affronta duramente Antolina e le intima di provvedere alla scarcerazione di Elsa. In alternativa lui rivelerà alle autorità competenti il coinvolgimento della donna nella morte di Jesus. La perfida domma rimane spiazzata; le parole del marito la sconvolgono; ella credeva di essere immine al pagamento delle sue malefatte. Questo la costringe a rivalutare i suoi piani. Che sia la volta buona per una redenzione della donna? O perlomeno per la salvezza de la Laguna?

Maria Elena accettato la proposta di matrimonio di Fernando. La donn dopo avere deciso di sposarsi pensa di fare un regalo all’uomo che diventerà suo marito. Il dono non è cosa di poco valore: ella darà al futuro marito la sua tenuta.