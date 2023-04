Il ritorno di "Twilight": in arrivo una serie tv sulla saga

La saga cinematografica di “Twilight” ha rappresentato uno dei più grandi successi della storia del cinema contemporaneo. Per questo motivo non stupisce che, dopo la notizia che la WB sta sviluppando una serie basata su “Harry Potter”, ad oltre 10 anni dall’uscita dell’ultimo film sia in lavorazione anche un adattamento di “Twilight” in serie televisiva.

Il progetto sarebbe in una fase di sviluppo molto iniziale alla Lionsgate TV, ha confermato la rivista cinematografica Variety. La serie sarebbe basata sull’omonima serie di libri scritti da Stephanie Meyers, e precedentemente adattata nel noto franchise cinematografico. Al momento, al progetto non è associato alcun autore o servizio di rete/streaming.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Wyck Godfrey ed Erik Feig saranno i produttori esecutivi del progetto. Feig è l’ex co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group, mentre Godfrey e la sua società di produzione Temple Hill hanno prodotto i cinque film di “Twilight”. Si prevede inoltre che anche la Meyers sarà coinvolta nel potenziale telefilm.

Originariamente c’erano quattro romanzi nella saga, che si incentrava sul triangolo amoroso tra Bella Swan, il vampiro Edward Cullen e il lupo mannaro Jacob Black: “Twilight“, “New Moon“, “Eclipse” e “Breaking Dawn“, pubblicati tra il 2005 e il 2008. Successivamente, la Meyers ha pubblicato anche altri due libri che hanno completato la serie: “Life and Death: Twilight Reimagined” del 2015, nel quale ha scambiato di genere i due personaggi principali, e “Midnight Sun” del 2020, che racconta la stessa storia del primo libro, ma questa volta dal punto di vista di Edward.

Il franchise cinematografico era composto da cinque film usciti al cinema tra il 2008 ed il 2012, vide come protagonisti Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner e divenne subito un successo mondiale fin dall’uscita del primo film della serie. La saga ha incassato in totale oltre 3 miliardi di dollari al botteghino globale.