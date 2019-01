Il ritorno di "Piccoli problemi di cuore", cartone degli anni 90

Dopo più di 10 anni dalla messa in onda, a partire dal 15 gennaio su Italia 1 alle ore 8.05 torna il cartone animato che ha appassionato tantissimi e che ha fatto sognare intere generazioni raccontando la storia d’amore tra Miki e Yuri, ovvero Piccoli problemi di cuore. Per quei pochi che ancora non lo conoscessero, vediamo di capire di cosa parla e dare qualche informazione in più.

Chi ha vissuto gli anni 90, sicuramente ricorderà la relazione tra i due protagonisti e si è emozionato a sognare, vivere il loro amore, la loro storia e molto altro. Per coloro che non sanno che tipo di cartone animato sia, avranno modo, anche se l’orario non è molto agevole, di poterlo vedere e appassionarsi alle vicende di Miki e Yuri.

Si tratta di una cartone animato che prende spunto da un manga che è stato pubblicato in Giappone nel 1992 e che in Italia è arrivato nel gennaio del 1997. Un cartone che ha conosciuto anche la censura, infatti alcuni episodi sono stati tagliati in quanto ritenuti scabrosi e non particolarmente adatti a una visione dedicata ai bambini.

Il cartone animato racconta la storia d’amore tra Miki Koishikawa, una giovane studentessa delle scuole superiori la cui vita viene sconvolta nel momento stesso in cui i genitori divorziano. In seguito al divorzio dei genitori, lei incontra e conosce Yu Matsuura, che in Italia è conosciuto come Yuri. Pian piano, i due diventano amici fino a rendersi conto di provare dei sentimenti l’uno verso l’altra. Come in tutte le storie d’amore, le cose tra i due cominciano a diventare difficili.

Il titolo originale del cartone animato è Marmalade boy, ovvero Ragazzo arancia ed è nella seguente frase che la protagonista Miki dice a Yuri: “Sai Yū, tu assomigli alla marmellata d’arancia. Dentro sei amaro… ma nessuno ci fa caso perché viene ingannato dalla tua apparenza dolce. Ti chiamerò Marmalade Boy! Ti sta a pennello, non credi?”.