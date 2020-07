Il ritorno di Barbara D’Urso in tv: lo spot dei suoi programmi

Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso: Sono questi i programmi che il pubblico italiano avrà la possibilità di rivedere nella prossima stagione televisiva, che avrà inizio a settembre. Nonostante forti critiche e controversie, pare quindi che Barbara D’Urso sia stata confermata ancora una volta come padrona di casa di tutti i programmai succitati.

Programmi che la presentatrice, oltre a gestirne la conduzione, ne è anche l’autrice. Non a caso almeno uno dei tre programmi porta addirittura il suo nome. Sembra inoltre che sia stato anche confermato il salotto sospeso lo scorso marzo a causa del Coronavirus, ovvero Domenica Live. La Mediaset ha deciso di dare la notizia al suo accorato pubblico con uno spot davvero molto divertente e scanzonato, nel tipico stile della D’Urso.

Dalla pubblicità si vede infatti Barbara intenta a preparare la valigia mentre scorrono in rassegna le immagini dei suoi tre programmi; nella scena successiva si vede sempre la donna, ma questa volta nelle vesti di bagnina con fischietto. Appare quindi certa la messa in onda di tutti gli show della D’Urso. Non resta dunque che domandarsi quando andranno in onda i suddetti programmi?

Sembra che la scaletta, con inizio a settembre, è stata così predisposta: Pomeriggio 5 inizierà lunedì 7 settembre, confermando la fascia oraria della 17. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso vedranno la loro partenza leggermente posticipata, ovvero il giorno domenica 13 settembre. C solo da attendere notizie ancora più certe, su quali saranno gli ospiti, le tematiche che verranno affrontate e molto altro ancora.

Intanto la D’Urso si gode questi giorni di assoluta vacanza presso la sua villa in campagna, in compagnia di tanti amici, come ha di recente raccontato al settimanale DiLei, trascorrendo delle belle giornate in spensieratezza e divertimento, avendo così modo di ritemprarsi per poi ripartire pronta e decisa per la nuova imminente stagione televisiva.