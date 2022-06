Il ritorno da Re di Emilio Fede: domani sera protagonista su Go-Tv (canale 68)

Ascolta questo articolo

Emilio Fede torna in tv da protagonista. Domani sera l’ex Direttore Tg4, all’età di 90 anni, sarà ospite di Kevin Dellino del nuovo programma ‘Punti di vista’ in onda su Go-Tv, nuova realtà nazionale visibile in tutta Italia sul canale 68 del digitale terrestre del produttore Riccardo Scarlato. Dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo, il celebre conduttore tv e giornalista ‘infiammerà’ la prima puntata del format che affronta temi di stretta attualità e gossip.

Tra gli argomenti affrontati nella prima puntata, che andrà in onda lunedì 6 giugno in seconda serata (ore 23), i disturbi alimentari e la diamantificazione delle ceneri. Tra gli ospiti in studio e in collegamento l’esperta Roselyne Mirialachi, Giulio Chiossone e il giornalista Daniele Bartocci, con la partecipazione straordinaria dell’ex conduttore siciliano Emilio Fede che ha diretto per ben 20 anni il TG4, per soli due anni Studio Aperto, TG1 e Videonews.

Per l’occasione Emilio Fede, uno dei pilastri del giornalismo italiano, riceverà una proposta di matrimonio artistico da parte del conduttore di Punti di vista, Kevin Dellino, alla quale in lacrime risponderà positivamente. Fede sarà ospite anche delle prossime puntate di ‘Punti di Vista’ affrontando man mano argomenti estremamente interessanti di cronaca, attualità, società e gossip. Si parte, dunque, domani sera, canale 68 (Go-Tv), a partire dalle ore 23. Con Emilio Fede ci sarà da divertirsi.

Emilio Fede ha espresso nell’occasione notevole apprezzamento nei confronti dello staff Go-Tv, che lo ha invitato e accolto con grande piacere, in primis il conduttore Kevin Dellino, giovane ed esplosivo ragazzo pugliese che torna in tv dopo l’esperienza da reporter a Buon Pomeriggio con Michele Cucuzza e Stefania Orlando. “Per me è una grande chance, mi riprometto di sfruttarla facendo informazione con senso etico e un pizzico di leggerezza. Oltre ad un ritorno in tv, Punti di Vista costituisce per me un debutto in prima serata, per di più in diretta nazionale, con un grande personaggio come Emilio Fede”, le parole di Kevin Dellino.

Emilio Fede ha risposto con energia ed entusiasmo all’invito della tv nazionale milanese, dicendosi colpito dell’affetto dello staff e dei camera-man di Go-Tv, ricordando anche con commozione la data del 23 giugno 2021, quando morì sua moglie, la giornalista e politica italiana Diana de Feo, senatrice del Popolo della Libertà per la XVI legislatura.