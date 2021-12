Il ragazzo che appare nelle foto con Delia rivela che la relazione è vera

Una puntata piena di colpi di scena, quella andata in onda ieri sera, su Canale 5, del Grande Fratello Vip. Sembra che il trinagolo amoroso, Soleil, Alex e Delia sia arrivato ad una svolta, anzi più che altro ad una conclusione.

Riassumendo, come tutti ricorderete, i due inquilini del GF, sono stati fin da subito molto vicini. Prima era chimica artistica, poi amicizia e poi finalmente le dichiarazioni che tutti aspettavamo. Alex, ha dichiarato, di amare sia la moglie che la compagna di reality. Le effusioni tra loro, sono state, sempre più insistenti. Quello che è accaduto sotto le lenzuola nessuno lo sa ma di sicuro i baci che si sono scambiati erano veri e passionali.

In tutto questo, Delia, che era intervenuta più volte, ad un certo punto non compare più. Per settimane tutti ci siamo chiesti cosa ne pensasse degli atteggiamenti del marito. Alex, in casa, aveva più volte ribadito che sono una coppia aperta e che a Delia tutto questo non avrebbe dato fastidio.

La scorsa settimane, arrivano delle foto, che Signorini mostra ad Alex in puntata. Queste foto riprendono Delia con un misterioso ragazzo ed un bacio tra loro. Alex afferma di non essere geloso e che sicuramente si tratta di una paparazzata, un fake organizzato proprio per smuoverlo.

In molti, in questi giorni, hanno effettivamente sostenuto questa tesi. Anche la ex fidanzata, del ragazzo misterioso, aveva rilasciato un intervista dove raccontava di come lui facesse finta di stare con personaggi famosi. La ragazza aveva affermato che lo faceva per soldi, che è il suo lavoro e che lei non accettando tutto questo lo aveva lasciato.

L’identità, di questo ragazzo misterioso è però spuntata fuori e non solo quella. Il ragazzo sarebbe Carlo Cuozzo e ieri sera durante la puntata in cui, come abbiamo visto, il Belli è uscito con la moglie dopo varie discussioni lui ha pubblicato una storia che non lascia dubbi.

Alex, ieri sera, non ha mantenuto le distanze di sicurezze, andando ad abbracciare la moglie e per questo doveva comunque abbandonare il gioco ma nei giorni precendi aveva già detto che sarebbe uscito di sua volontà. Dopo una discussione e lo sgomento di Soleil, moglie e marito sono usciti insieme. Le critiche sono state tantissime, quasi tutti in casa sono andati a confortare Soleil ed hanno affermato che Alex è stato un grande giocatore.

Nel frattempo, Cuozzo pubblica una storia: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia“. Le sue parole confermano il fatto che la relazione tra loro sia vera e non un fake, come lo stesso Alex, aveva ipotizzato.

Per avvalorare la sua tesi pubblica anche una chiamata di Delia: “Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dir che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bi**h. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero eh“. La moglie del Belli in questa chiamata afferma che la relazione con Carlo è vera e che avrebbe lasciato il marito in puntata.

Ormai che Alex è fuori dalla casa, sapremo presto come stanno le cose.