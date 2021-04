"Il Punto Z", Zorzi e la frecciatina alla D’Urso: "I programmi trash non ti appartengono"

Che il rapporto d’amicizia tra Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi possa essere ai ferri corti sembra evidente e le frecciatine degli ultimi giorni ne sono una prova. L’influencer, proprio poco dopo aver vinto la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ha dichiarato di essere per nulla interessato a farsi ospitare dalla Barbarella poiché non vuole apparire sempre in televisione.

Nonostante queste dichiarazioni, in questi mesi Zorzi è stato sempre ospite a ogni puntata del Maurizio Costanzo Show, oltre a condurre “Il Punto Z” e fare l’opinionista a “L’isola dei famosi”. Come se non bastasse nella penultima puntata del suo talk, durante una chiacchierata telefonica con Mara Venier, si autoinvita per farsi intervistare a “Domenica In“.

La nuova frecciatina di Tommaso Zorzi alla D’Urso

Durante il suo breve monologo iniziale, Tommaso parla di Barbara D’Urso e del post pubblicato dal giornalista Giuseppe Porro su Instagram. In questa circostanza gli viene fatto notare che la conduttrice, durante l’ultima diretta di “Domenica Live”, quando Akash Kumar stava iniziando a fare il suo nome, l’aveva immediatamente stoppato dicendo che lei non ne sapeva nulla e non voleva che le venisse detto niente in proposito.

Approfittando di questo assist, Tommaso Zorzi lancia una piccola frecciatina alla D’Urso: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”.

E durante una chiacchierata con Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ospite in questa puntata de “Il Punto Z”, le viene chiesto se fosse soddisfatta dell’ottimo successo di “Avanti un altro! Pure di sera” che ha vinto in maniera netta contro “Live – Non è la d’Urso”. Sonia, come ci si può facilmente immaginare, non risponde a questa domanda, e si dichiara solamente felice per il successo ottenuto dal game show in prima serata.