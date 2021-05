"Il Punto Z", Vera Gemma parla de L’isola e attacca alcuni naufraghi

Nell’ultima diretta de “Il Punto Z“, il talk show condotto da Tommaso Zorzi sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, sono stati intervistati Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano che ha presentato il suo nuovo singolo intitolato “Calamite”, e l’ex naufraga Vera Gemma.

Come ci si può immaginare l’attrice, presente direttamente negli studi, parla della sua avventura a “L’isola dei famosi” ove non si fa mancare nel lanciare delle frecciatine ad alcuni suoi compagni di viaggio. È presente anche Jeda, in cui insieme a Vera parla di come si sono conosciuti e di come l’attrice sia riuscita a conquistarlo.

L’intervista rilasciata da Vera Gemma

Parlando della loro storia d’amore Jeda rivela di aver avuto i primi contatti con Vera sui social network ove il manager di musica trap ha scritto un messaggio all’attrice. Hanno approfondito la loro conoscenza tramite delle videochiamate su Instagram e WhatsApp e non si sono mai potuti vedere, almeno nei primi mesi, a causa delle restrizioni per il Covid-19.

Dopo aver raccontato di alcuni rapporti intimi con il suo ragazzo, Vera Gemma inizia a dire la sua sulla quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” e attaccando specificamente alcuni suoi ex colleghi. Per esempio definisce Valentina Persia come una persona arrogante e tremendamente volgare mal digerendo la sua romanità forzata.

La sua più grande “rivale” però è stata Angela Melillo, ove durante la loro presenza in Honduras si sono scontrate più volte faccia a faccia. Per Vera Gemma la ballerina non avrebbe capito fino in fondo in cosa consiste un reality, poiché in una trasmissione del genere bisogna anche litigare e non affidarsi sempre al politically correct che a un certo punto può annoiare i telespettatori da casa.

Nella parte finale parla di Gilles Rocca ove afferma che, dopo alcuni screzi nati nel programma, a oggi ha trovato un punto d’incontro con l’ex concorrente di “Ballando con le stelle”: “Lui all’Isola dei Famosi è stato bipolare e anche un po’ arrogante…Adesso però ci vado d’accordo”.