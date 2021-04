"Il Punto Z", Tommaso Zorzi si autoinvita a "Domenica In" per un’intervista da Mara Venier

Tommaso Zorzi in questo momento si sta godendo il picco della sua popolarità. La sua partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini ha dato all’influencer un’opportunità incredibile di approdare in televisione.

L’ex concorrente di “Riccanza” infatti dopo la sua partecipazione al “GF Vip” è stato chiamato immediatamente dagli autori de “L’isola dei famosi” per diventare uno degli opinionisti insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Nel frattempo, oltre alle varie ospitate al “Maurizio Costanzo Show” conduce su Mediaset Play la trasmissione “Il Punto Z“, un late show che mixerà talk, gioco e varietà con ospiti a sorpresa.

Tommaso Zorzi e l’intervista da Mara Venier

La prima puntata del suo talk show è stato ricco di ospiti, tra cui lo stesso Maurizio Costanzo che in collegamento ha voluto fare un in bocca al lupo per questa nuova esperienza a Tommaso Zorzi. Nella stessa puntata è presente anche Giulia Salemi, ove però non hanno mai parlato del loro rapporto.

In collegamento telefonico invece c’è Mara Venier, che si intrattiene in una lunga chiacchierata con Zorzi dove probabilmente ne esce una sua ospitata a “Domenica In“. Il tutto nasce quando la conduttrice fa gli auguri a Marco Luci, uno degli autori del rotocalco di Rai 1.

Zorzi quindi, approfittando dell’assist di Mara Venier, dichiara: “Sono pronto a conoscere Marco Luci quando verrò da te”. La conduttrice apre a una sua possibile ospitata: “Ti aspetto, chiediamo i permessi io alla Rai e tu a Mediaset e se tutto va bene verrai ospite presto a ‘Domenica In’ e facciamo una bella intervista”.

Invece nei giorni scorsi Tommaso ha dichiarato di aver rifiutato di essere intervistato da Barbara D’Urso, motivando questa sua decisione: “Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.