Il Punto Z, Paolo Bonolis parla di Pippo Baudo e lancia la replica alle critiche di Pippo

Nel giorno del suo 85esimo compleanno Pippo Baudo rilascia una intervista “La Nazione” affermando di provare una certa tristezza nel paragonare la televisione dei suoi tempi a quella di oggi. L’ultima critica fatta dal noto conduttore è piovuta su Fedez e Chiara Ferragni, rivelando che secondo il suo parere avrebbe totalmente sbagliato nell’aver parlato del DDL Zan citando il nome dei politici.

Invece in questa intervista ha voluto attaccare Carlo Conti, in cui fa capire che difficilmente possa essere il suo erede per il futuro, facendo poi notare la scarsa fantasia dell’azienda di Viale Mazzini di scegliere nomi nuovi: “Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora?”. La stessa critica viene esternata su Paolo Bonolis, accusandolo di essere poco adatto a evolversi siccome ha deciso per un altro anno di essere al timone del suo quiz game “Avanti un altro!”.

L’intervista di Paolo Bonolis a “Il Punto Z”

Nella giornata del 9 giugno è andato in onda su Mediaset Play l’ultima puntata de “Il Punto Z“, il talk show condotto da Tommaso Zorzi. L’opinionista de “L’isola dei famosi” ha così voluto regalare ai suoi fan una intervista a Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati del panorama televisivo.

Stuzzicato da Zorzi, Bonolis ha voluto commentare la critica ricevuta da Baudo: “Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole“.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ruolo da opinionista per Sonia Bruganelli al “Grande Fratello Vip” ove potrebbe affiancare Adriana Volpe. Se le indiscrezioni venissero confermate nelle prossime settimane i telespettatori vedranno un cast totalmente al femminile pronto ad affiancare Alfonso Signorini.

Paolo Bonolis ha commentato questa indiscrezione rivelando che sarebbe pronto a sostenere la moglie in qualunque circostanza: “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”.