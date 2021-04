"Il Punto Z", Iva Zanicchi invita Zorzi a sbarcare in Honduras: l’influencer non si tira indietro

Gli ascolti de “L’isola dei famosi“, fino a questo momento, stentano a decollare. La trasmissione condotta da Ilary Blasi sta peccando di dinamiche interessanti, che sono alla base di ogni reality show, e gli ultimi ritiri non hanno aiutato la rete a ingranare la marcia.

Ovviamente gli autori stanno lavorando alacremente per cercare di mettere una pezza alle problematiche e ai ritiri nel programma. Infatti, nella puntata del 22 aprile, sono entrati Matteo Diamante, Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, mentre stasera salvo clamorosi colpi di scena dovrebbero essere presentato Ignazio Moser al pubblico.

La proposta di Iva Zanicchi

Nella giornata di ieri la cantautrice Iva Zanicchi ha rilasciato una intervista a “Il Punto Z“, la trasmissione in onda su Mediaset Play che viene condotta da Tommaso Zorzi. Nonostante le ultime dichiarazioni di Santo Pirrotta su una presunta crisi, i due nella seguente chiacchierata si mostrano molto affiatati e fanno capire che, insieme a Elettra Lamborghini, stanno cercando di mettere in campo nuove idee per “L’isola dei famosi”.

Iva Zanicchi, tra una battuta e l’altra, lancia una “sfida” a Tommaso Zorzi: “Io propongo alla direzione Mediaset di mandare almeno una settimana Zorzi sull’Isola vedrai che tiri su gli ascolti. Io l’ho già buttata lì. Ma sai che se vai tu diverti… Io lavoro ai fianchi tu non sai niente, non dire niente a nessuno ed io da domani comincio a buttare l’amo”. L’influencer, dietro a questa provocazione, non si tira indietro e rilancia: “Domani (oggi n.d.r) entra un mio carissimo amico Ignazio Moser e se so che c’è lui potrei andare“.

Probabilmente si tratta di una semplice battuta, e difficilmente Mediaset chiama un inviato per sbarcare in Honduras lasciando uno spazio vuoto in studio. Tuttavia l’idea lanciata da Iva Zanicchi sembra aver scaldato il pubblico da casa siccome i social sono subito impazziti.