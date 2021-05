"Il punto Z", Ilary Blasi rivela il regalo ricevuto da Totti per i suoi 40 anni

La settimana scorsa la bellissima padrona di casa de “L’isola dei famosi“, Ilary Blasi, ha compiuto 40 anni tondi tondi. In migliaia sono stati i fan che si sono accalcati sulla pagina Instagram della presentatrice, tutti pronti per augurarle buon compleanno e mostrare un immenso affetto verso la moglie di Totti.

In molti però si erano anche chiesto come suo marito Francesco avesse reso indimenticabile il giorno dei 40 anni di sua moglie. A rivelare l’arcano è stata la stessa Ilary che, in una recente intervista a “Il punto Z” il nuovo format del vincitore del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi, ha finalmente svelato il regalo di Totti.

Il regalo di Totti e la probabile partecipazione all’Isola dei famosi

Ecco infatti la risposta di Ilary dopo che Tommy gli ha chiesto cosa le avesse regalato Francesco: “Cosa mi ha regalato Francesco? Un orologio. Poi te lo faccio vedere in privato“. Ma non basta, perché in realtà anche lo stesso Zorzi ha fatto un regalo, a quanto pare molto apprezzato, ad Ilary: “Il tuo regalo è stato pazzesco, ma non voglio rivelarlo. È stato assolutamente gradito, bellissimo“.

L’intervista vira poi sul lato professionale, Zorzi infatti chiedere se mai un giorno la Blasi potesse decidere di volersi mettere in gioco nelle vesti di naufraga all’Isola dei famosi. La risposta di Ilary è stata quasi spiazzante dato che erano in tanti a ricordare che la Blasi avesse sempre negato ogni forma di partecipazione a questo tipo di reality.

Ecco infatti cosa risponde Ilary in merito: “Ho sempre detto che questo genere di reality non li farei. Adesso che lo conduco e che comunque mi sto appassionando, devo dire che è un’esperienza davvero unica. Credo che nella vita non ti può capitare una roba del genere. Di vivere così da soli come Beatrice oppure tutti in gruppo. Le cose uniche val la pena viverle“. Sembra dunque che un giorno sarà possibile vedere la moglie di Totti in uno dei reality che lei stessa conduce? Mai dire mai.