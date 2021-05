"Il Punto Z", Ilary Blasi favorevole al ruolo di naufraga, poi parla di Jeda: "Farà il GF Vip"

La conduttrice di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” è Ilary Blasi, che ha deciso di farsi affiancare da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Si trattano di tre nomi importanti per gli opinionisti, siccome sono molto seguiti sia sui social network che sul piccolo schermo e insieme si sono amalgamati in maniera quasi perfetta.

Il nome più a sorpresa resta quello di Tommaso Zorzi, che ha deciso di far parte del cast nonostante sia uscito da poco come vincitore del “Grande Fratello Vip”. L’influencer, oltre al reality, conduce su Mediaset Play il talk “Il Punto Z“, in cui nell’ultima puntata decide di intervistare la padrona di casa.

Le parole di Ilary Blasi

Come riportato dal sito “Biccy” la moglie di Francesco Totti ha voluto parlare proprio de “L’isola dei famosi“, non chiudendo in futuro a un possibile ruolo da naufraga: “All’inizio ti avrei risposto di no perché sono pigra, ho sempre fame. Da adesso che lo conduco ti posso dire che è un’esperienza unica e quindi vale la pena viverla. Non c’è tempo per perdere tempo. È banale dirlo ma è un viaggio con se stessi”.

Successivamente si parla di Jeda, rivelazione di questa edizione della trasmissione nonostante non sia un vero e proprio concorrente ma solamente il fidanzato di Vera Gemma. La conduttrice, con un pizzico d’ironia e paragonandosi a Pippo Baudo, si prende tutti i meriti di aver scoperto un volto nuovo in televisione che, fino a questo momento, sta facendo parlare di se in maniera positiva.

A quanto pare Jeda avrebbe convinto anche Alfonso Signorini: “Lo troveremo al ‘Grande Fratello Vip’, sono davvero contenta! Nella vita ci vuole anche fortuna e coincidenza. La vera rivelazione dell’Isola è lui, possiamo dargli una fascia l’ultima puntata”. Nelle battute finali Tommaso ironizza sul bacio dato da Ilary Blasi dietro al plexiglas con il fidanzato di Vera.