"Il Punto Z", chiude la striscia in onda su Italia 1

La trasmissione “Il Punto Z” è il nuovo talk show condotto dall’influencer Tommaso Zorzi su Mediaset Play. In questo piccolo salottino l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, sia in studio che telefonicamente, intervista i migliori personaggi dello spettacolo.

Mediaset sin da subito ha puntato moltissimo sul programma per cercare di dare un senso alla sua piattaforma streaming, proponendo quindi anche una striscia di circa tre minuti su Italia 1 con l’obbiettivo di dare linfa agli ascolti del daytime di Italia 1. Sul sesto canale però Tommaso Zorzi non ottiene il successo sperato, e anche per questo motivo viene annunciata la sua chiusura.

La chiusura e gli ascolti de “Il Punto Z”

Se su Mediaset Play il programma sta ottenendo un buon successo, su Italia 1 i risultati sono stati davvero al di sotto di ogni tipo di aspettativa. “Il Punto Z” è andato in onda dopo la striscia pomeridiana de “L’isola dei famosi”, spesso però ha fatto addirittura meno del reality show in cui lui occupa il ruolo da opinionista insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Come riportato dal sito “Fanpage“, che tra l’altro annuncia la sua chiusura da Italia 1, gli ascolti de “Il Punto Z” sono oscillati tra il 2.4% e il 2.7% di share. Nelle ultime settimane ha continuato a crollare sempre di più negli ascolti, registrando il minimo nella giornata del 13 maggio ottenendo solamente l’1.8% di share e 214 mila spettatori mentre il giorno prima registra 227.000 spettatori con il 2% di share.

Ovviamente i fan di Tommaso Zorzi possono continuare a vedere il loro beniamino sempre su Mediaset Play ogni mercoledì alle 20:45 sempre con “Il Punto Z”. Gli ascolti sulla piattaforma di streaming non vengono registrati, ma al momento della messa in onda del programma Zorzi riesce quasi sempre ad andare in cima alla classifica dei trend topic di Twitter.