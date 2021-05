"Il punto Z", Andrea Zelletta rivela un retroscena piccante sulla prima volta con Natalia Paragoni

Come poteva mancare la coppia del momento al nuovo format di Tommaso Zorzi “Il punto Z“. Parliamo dell’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex partecipante del “Grande Fratello Vip”, Andrea Zelletta e della sua attuale fidanzata, Natalia Paragoni. I due ragazzi vengono molto spesso catapultati sulle pagine gossip per tutta una serie di dichiarazioni che di certo incuriosiscono i tanti fan della coppia.

Una tra tante è stata quella piccola confessione fatta dalla Paragoni a seguito di un piccolo incidente avuto dopo aver fatto molta “attività fisica” sotto le lenzuola, insieme al suo Andrea. Proprio in tema di lenzuola e confessioni hot, anche questa volta le dichiarazioni dei due ragazzi al format di Zorzi hanno fatto il giro del web.

Tommaso durante l’intervista ha incalzato la coppia con una serie di domande, anche molto intime, invitando i ragazzi a rivelare qualcosa di curioso, quel tantino di piccante che tanto vorrebbero venire a conoscenza i fan, riguardo la loro vita privata. A quel punto Andrea rivela quando e come è avvenuta la loro prima volta a letto.

Zelletta afferma che la sua prima volta con la Paragoni è stato il giorno stesso della scelta al dating show. Erano in procinto di dover fare un book fotografico quando: “Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per l’editoriale del magazine di Uomini e Donne, mentre ci hanno citofonato noi eravamo lì che…ci siamo rivestiti in fretta“.

Ad incalzare il discorso ci pensa la sua metà, Natalia, che aggiunge in maniera divertita: “Durante il servizio abbiamo fatto delle foto di m**da, perché volevamo tornare subito in camera. Io mi ero messa un completino rosso bellissimo, tutto in pizzo. Tu amore posso dirlo? Ti sei presentato male. Aveva un paio di mutande bruttissime a righe, non si abbinavano a me“. Ovviamente in pochissimo tempo l’intervista ha fatto il giro del web.