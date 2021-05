"Il Punto Z", Andrea Damante svela: "Io e Ignazio Moser abbiamo rifiutato il GF Vip"

Nell’ultima puntata de “Il Punto Z“, il talk trasmesso in streaming su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi, è stato intervistato Andrea Damante. Il ragazzo è conosciuto dai telespettatori per aver partecipato come tronista a “Uomini e Donne” uscendo dal programma insieme a Giulia De Lellis.

Dopo vari problemi di coppia, in cui la De Lellis ha scritto anche un libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, i due si sono definitivamente lasciati dopo anni di relazione. La ragazza, al momento, sarebbe fidanzato con Carlo Gussalli Beretta, produttore di armi e leader nel suo settore con la nota azienda “Beretta”.

Le parole di Andrea Damante

L’ex tronista, intervistato da Tommaso Zorzi, ha rivelato che anche lui è impegnato sentimentalmente: “Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. […] E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo”.

Ovviamente viene accennata anche la di Giulia, ove si parla del loro cane preso in condivisione insieme di nome Tommy. Andrea Damante rivela di averlo lasciato a lei perché è stato un regalo per la sua ex fidanzata e quindi ritiene giusto che sia stata presa questa decisione.

Sulla sua carriera professionale Andrea Damante si sta dedicando al 100% alla musica e l’ultimo suo singolo “Somebody to Love” con il featuring di KiFi è uscito otto mesi fa. Nonostante questo svela di aver rifiutato una importante proposta televisiva nel 2020: “Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gf Vip con Ignazio Moser. Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica”.