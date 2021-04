"Il Punto Z", Akash Kumar parla de "L’isola dei famosi" e attacca Awed ed Elisa Isoardi

Nella serata di ieri Akash Kumar ha rilasciato una intervista da Tommaso Zorzi per la trasmissione “Il Punto Z” in onda su Mediaset Play. Il modello si è concentrato in particolar modo sulla quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, in cui l’ex concorrente del “Grande Fratello 5” ne è attualmente l’opinionista insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Akash, come ha già dimostrato in queste settimane, attacca nuovamente tutti e accusando di essere sbarcati in Honduras solamente per mettere in atto delle strategie. In particolar modo se la prende con Awed, definendolo come una persona falsa, ed Elisa Isoardi.

Le parole di Akash da Tommaso Zorzi

Come riportato testualmente dal sito di “Novella 2000” Akash dichiara di aver donato ad Awed la metà del suo guardaroba proveniente dai suoi brand, mentre a Elisa Isoardi le avrebbe dato 2000 euro dei suoi vestiti. Per provare le sue parole, mostra in diretta al conduttore i messaggi ove l’ex compagna di Matteo Salvini lo ringrazia per i suoi regali.

Continuando il suo discorso su Simone “Awed” Paciello rivela: “Ho detto di farmi nominare. Tutti mi dissero, compreso lui, che non mi avrebbero nominato, invece l’ha fatto. Per questo è falso. E poi non ho apprezzato i comportamenti con Vera, e da lei si è fatto influenzare, ma anche il modo in cui ha approcciato prima a Miryea e Drusilla e poi a Beatrice, con la quale non ha possibilità”.

Il suo discorso poi si sposta su Elisa Isoardi: “Io con lei non ho nulla. Arriviamo a L’Isola tutto apposto e tutto bene, abbracci e baci, tante cose. Dietro le telecamere mi fa ‘Noi che siamo Rafinados sicuramente se c’è un’altra Isola, noi non dobbiamo rimanere. Non l’ha detto solo a me ma anche ad altri concorrenti”. Infine, concludendo il suo discorso sul reality show, ammette che il 20% dietro alla sua eliminazione è stata causata da lei, mentre il restante va a Fariba Tehrani.