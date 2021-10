Il protagonista di N.C.I.S. lascia la serie tv dopo 18 anni

“NCIS – Unità anticrimine” è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e trasmessa dal 23 settembre 2003 dal network CBS. La serie ha come protagonista la principale squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale o investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

È sempre andata in onda su Raidue ed ora è sbarcata su ItaliaUno, avendo un grande pubblico, ciò che lascia sgomenti è l’uscita del protagonista Leroy Jethro Gibbs (stagione 1-19), interpretato da Mark Harmon. Capo squadra, ex sergente decorato dei Marines, agente speciale dell’NIS (antico nome dell’NCIS) dal 1992.

Nel quarto episodio delle 19esima stagione, (Great wide open), infatti, Gibbs in missione in Alaska rivelerà di voler uscire dall’Unità Anticrime a tempo indeterminato, senza spiegare le ragioni; si trova lì per ritrovare se stesso e dà un lungo abbraccio di addio al suo storico collega McGee. Nella diciannovesima stagione, inoltre, entreranno nel cast due nuovi personaggi, ossia Gary Cole – che sarà l’agente dell’Fbi Alden Park – e Katrina Law – che interpreta l’agente speciale Jessica Knight.

Il produttore esecutivo della serie, Binder, fa un plauso all’attore che lascia e lo definisce parte integrante del programma, e non si esclude un ritorno dell’attore in futuro. Il presidente della CBS Entertainment, Kelly Kahl, riafferma le stesse parole, che Gibbs è stato sempre uno del cast fin dai primordi e nessuno si dimenticherà mai di lui.

Su Raidue sono andate in onda 18 stagioni della serie, prima di Gibbs hanno lasciato il cast anche Abigail “Abby” Sciuto, interpretata da Pauley Perrette, specialista forense e assistente di laboratorio. Adora l’abbigliamento dark e la musica Metal; Anthony “Tony” DiNozzo, interpretato da Michael Weatherly, è stato detective per la Omicidi e Ziva David, interpretata da Cote de Pablo, ex agente del Mossad.