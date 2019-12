Il Processo, ultima puntata: Elena Guerra viene rimossa dall’incarico, alla fine scoprirà chi ha ucciso sua figlia.

Il nuovo thriller legale “Il Processo”, mandato in onda su Canale 5, è giunto al termine e finalmente il vasto pubblico conoscerà il volto dell’assassino della giovane Angelica. L’ultima puntata è prevista per venerdì 13 dicembre.

Molto probabilmente porrà fine alle sorti della fiction che purtroppo non è riuscita a riscuotere gli ascolti sperati. Tale limite ha portato Mediaset a ridurre le puntate cosi da ridimensionare la programmazione e “salvare” il palinsesto.

Anticipazione ultima puntata: Elena scopre il volto dell’assassino di Angelica

Gli ultimi episodi della fiction “Il processo” si aprono con una scoperta sconvolgente per l’avvocato Ruggero Barone che, attraverso l’inganno, scopre che il PM Elena è la madre biologica della vittima. Tale scoperta diventa per Ruggero una strategia difensiva eccellente tanto da riuscire a far sospendere dal caso il magistrato Guerra.

Per Elena non sarà facile sopportare i pregiudizi dei colleghi e della gente soprattutto per la decisione di abbandonare la figlia Angelica appena nata. Il caso di Angelica e la scoperta di Ruggero porteranno Elena a subire una forte pressione psicologica in grado di mettere in dubbio tutto il suo operato.

Il padre di Elena, noto magistrato, riesce a sollevare l’umore della figlia che trova un nuovo modo per andare avanti anche nelle indagini. Le strategie dell’avvocato Barone iniziano ad essere sempre più efficaci per la difesa, ma al tempo stesso diventeranno per Elena delle chiavi per aprire nuove piste investigative.

Nonostante la perdita dell’incarico, Elena continua ad indagare non più come PM ma come madre della giovane Angelica. Tale tenacia porta a scoprire nuovi indagati infatti si scopre che la giovane vittima prima di morire ha ricevuto una chiamata talmente importare da ribaltare le indagini affrontare.

Ad assillare i dubbi di Elena è la presunta innocenza dell’imputata Linda Monaco, tanto da colpevolizzarsi per aver puntato il colpevole sbagliato. Il processo verrà chiuso e finalmente il caso di Angelica riceverà la giustizia che merita attraverso la scoperta del vero volto del colpevole.