Il Processo, "cassato" da Canale 5: Mediaset riduce le puntate per il forte calo degli ascolti

Il nuovo thriller legale “Il Processo”, in onda su Canale 5 dal 29 novembre, non è riuscito a conquistare gli ascolti tanto che Mediaset ha deciso di assumere una scelta drastica ovvero quello di ridurre le puntate. La fiction vede protagonista la bellissima e talentuosa attrice Vittoria Puccini, molto apprezzata per il suo storico personaggio nella fiction “Elisa di Rivombrosa”.

In questa fiction la Puccini interpreta il ruolo di Elena Guerra, una giovane e caparbia PM che dovrà far emergere la verità su un caso terrificante che riguarda l’omicidio di Angelica. La vittima, una ragazza bellissima di diciassette anni, si scopre essere la figlia segreta del magistrato Guerra e proprio questa scoperta sconvolge la vita di Elena. La storia di Angelica, coinvolta in un giro di affari molto pericolosi che hanno determinato la sua morte, poteva sicuramente creare un grande intreccio cosi da far elevare l’interesse del pubblico.

La prima puntata non ha convinto il pubblico infatti ha conquistato solo un tiepidissimo 10.2% di share e proprio per tale motivo l’ammiraglia Mediaset ha deciso di accorpare le puntate che da tre rimanenti sono diventate solo due. Anche in passato l’azienda ha utilizzato tale meccanismo proprio per “liquidare” le fiction con poco visibilità e speranza, purtroppo tali decisioni non hanno un grande limite di scelta in quanto gli ascolti alimentano le sorti di Mediaset.

Tale scelta ha tolto lustro ad un progetto molto ambizioso che magari avrebbe meritato un riscontro più positivo. Nonostante la presenza di un cast veramente ricco di attori importanti la fiction risulta “anonima” cosi da oscurare il talento di grandi nomi come quello di: Francesco Scianna; Vittoria Puccini; Euridice Axen; Michele Marrone; Camilla Filippi e molti altri.

La fiction, creata da Alessandro Fabbri in stretta collaborazione con Stefano Lodovichi, è nata come un progetto veramente valido in quanto portava in scena una storia molto intrecciata e dal genere tv che mancava nel palinsesto Mediaset. Le aspettative sono state, fin dalla presentazione del prodotto, molto alte ma ormai visto i risultati si presume in una sua interruzione.