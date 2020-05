Il Paradiso Delle Signore, Vanessa Gravina sul suo personaggio: "Adelaide è una donna che non incarna un cliché"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Vanessa Gravina è un'attrice unica e straordinaria, magari merita qualche riconoscimento per il modo magistrale con il quale interpreta il ruolo della contessa capace di avere, come da lei detto, mille sfumature. Il pubblico non vede l'ora di assistere alle nuove puntate de Il Paradiso Delle Signore, per capire quali saranno gli sviluppi intorno ad Adelaide.