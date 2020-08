Il Paradiso Delle Signore, Vanessa Gravina parla della nuova stagione: "Ne vedremo delle belle"

Parte il conto alla rovescia per il ritorno sul piccolo schermo della nuova stagione della soap opera di Rai Uno, “Il Paradiso Delle Signore” in onda dal 7 settembre. Vanessa Gravina è una delle protagoniste indiscusse del prodotto televisivo, interpretando il ruolo della contessa che ha un rapporto complesso con Umberto Guarnieri ma potrebbero esserci delle sorprese.

L’attrice ha avuto modo di fare delle rivelazioni in merito alle nuove puntate, nel corso dell’intervista al settimanale “Visto”. La nota interprete milanese ha posto l’accento sui sentimenti di Adelaide, attraverso queste parole: “Il suo cuore ha sempre battuto per Umberto, una figura che nonostante tutto, grazie al suo grande fascino, ha la capacità di far leva su di lei”. Inoltre ha fatto intendere che, riguardo alle puntate di settembre, non mancheranno le sorprese: “Ne vedremo delle belle”.

Le dichiarazioni dell’attrice e il rapporto con Adelaide

L’interprete si è concentrata sul punto in cui si è fermata la soap opera e la decisione della contessa di lasciare l’Italia, allontanandosi da Umberto. Ha parlato di questo viaggio, da lei definito come fondamentale per permettere alla Sant’Erasmo di fare delle serrate riflessioni.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo dell’attrice che ha parlato del viaggio americano: “La contessa è partita per gli Stati Uniti in viaggio di nozze in nave, un viaggio che riserva delle sorprese”.

Vanessa Gravina si è anche concentrata sul corso della storia e sul modo in cui proseguiranno le vicende, affermando: “Ne vedremo delle belle dal punto di vista drammaturgico, vari colpi di scena”. L’attrice ha sottolineato che il suo è un personaggio eterogeneo, distintosi per nascondere delle sfaccettature. Infine l’attrice si è soffermata sulle caratteristiche che la rendono in parte somigliante ad Adelaide per la sua capacità di affrontare la vita in una data maniera: “Di lei ho l’ironia e la determinazione”.