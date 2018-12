Il Paradiso Delle Signore, trame dal 24 al 28 dicembre: le indagini su un omicidio

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Si tratta di una settimana natalizia ricca di colpi di scena poichè mette lo spettatore di fronte alle indagini intorno all'omicidio di una misteriosa donna: potrebbe trattarsi di Andreina, ma non vi è certezza. L'idea di trasformare la fiction in soap opera nel corso di questi mesi ha sorpreso il pubblico: dunque non resta che attendere lunedì 24 dicembre.