"Il Paradiso delle Signore" torna su Rai 1 ed ottiene un grande successo

Il Paradiso delle Signore, la soap italiana di Rai 1, è tornata in onda lunedì’ 14 ottobre. Dopo l’annunciato stop alla fine della messa in onda della scorsa stagione, cui è seguita una calorosissima contestazione dei fans sui vari profili social, Rai 1 era tornata sui propri passi ed aveva annunciato il rinnovo della soap che sarebbe tornata ad occupare il difficilissimo slot orario della fascia post-pranzo.

Com’è noto quella fascia oraria da parecchi anni viene regolarmente vinta da Canale 5 che è riuscita a fidelizzare una grande porzione di pubblico con la messa in onda di soap, Uomini e Donne e Pomeriggio 5. L’impresa di tutti i programmi trasmessi da Rai 1 in quella fascia oraria non è tanto vincere la sfida degli ascolti ma rendere la sconfitta un pò meno amara.

Il pubblico ha voluto premiare la scelta di Rai 1 di confermare Il paradiso delle Signore, regalando alla rete un risultato abbastanza lusinghiero. La prima puntata della soap, in onda lunedì 14 ottobre, ha ottenuto 14.2% di share con 1.527.000 spettatori; risultato che si è mantenuto tendenzialmente stabile per tutta la settimana raggiungendo un picco nella puntata di venerdì quando ha conquistato 1.628.000 spettatori, pari al 15.8% di share, avvicinandosi ai risultati toccati dalle ultime puntate della prima stagione (la soap aveva raggiunto un ascolto stabile pari al 16% di share).

Va detto anche che la soap è il programma più visto del pomeriggio di Rai 1, unico a raggiungere risultati che, pur non essendo migliori di quelli della concorrenza, possono comunque considerarsi positivi, segno che il pubblico era riuscito ad affezzionarsi a questa serie, e che durante la sua messa in onda riesce a staccarsi da Canale 5.

Vedremo nelle prossime settimane se questi risultati verranno confermati; cosa che dovrebbe avvenire considerando anche i tanti colpi di scena che arrivanno nel corso delle prossime settimane.