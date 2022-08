Il Paradiso delle signore torna in replica dal 5 settembre: ecco cosa vedremo

Ascolta questo articolo

C’è grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap che ormai da diversi anni tiene compagnia al pubblico nei pomeriggi di Rai Uno dal lunedì al venerdì.

La settima stagione della serie prenderà il via il prossimo 12 settembre e si preannuncia carica di novità, tra graditi ritorni, new entry e una trama sempre più ricca di colpi di scena, a cominciare dalla storia d’amore tra Stefania e Marco e i dubbi sulla sorte di Gloria, la quale sul finale della scorsa stagione aveva deciso di costituirsi, per salvare la felicità della figlia.

Nonostante le nuove puntate della fiction andranno in onda a partire da lunedì 12 settembre, la Rai ha deciso di far iniziare la soap prodotta da Aurora Tv una settimana prima, ovvero il 5 settembre, mandando in onda le repliche del finale di stagione della sesta edizione.

Le repliche de Il Paradiso andranno in onda nella consueta fascia oraria nelle 15.55, che in queste settimane è stata occupata dalla soap spagnola Sei Sorelle.

Ciò che vedremo in onda saranno dunque le ultime 5 puntate dell’ultima stagione della soap e quindi assisteremo nuovamente alle liti sempre più aspre tra Gemma e Stefania, entrambe innamorate del bel Marco di Sant’Erasmo, con quest’ultimo che sceglie di dare l’anello di fidanzamento alla Colombo. Gloria viene a sapere tramite i racconti di Irene che Gemma ricatta la figlia Stefania e per permettere a quest’ultima di vivere il suo amore alla luce del sole decide di costituirsi, cosegnandosi spontaneamente alla polizia.

Ma non solo, perché rivedremo anche i preparativi del matrimonio tra Anna e Salvatore. Intanto la storia tra Marcello e Ludovica è giunta al capolinea: il Barbieri in un momento di rabbia ha lasciato la fidanzata davanti a tutti, al circolo, salvo poi pentirsene e cercare di riconquistarla. Ludovica però nel tentativo di distarsi dalle sue sofferenze ha deciso di partire per la Grecia con Ferdinando Torrebruna, da sempre innamorato di lei.