Il Paradiso delle Signore, puntate dall’8 al 12 aprile: Oscar vuole migliorare i rapporti con Clelia

Prosegue il successo della soap opera di Rai uno, Il paradiso delle signore che va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana alle ore 15:40 mettendo lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Gli spoiler degli episodi che vanno da lunedì 8 fino a venerdì 12 aprile fanno notare che Clelia non vive sogni tranquilli dopo aver saputo che il piccolo Carlo è nelle mani di Oscar. Marta avrà intenzione di dimostrare la colpevolezza di Lisa, mettendosi alla ricerca delle prove che attestino il carattere scorretto della giovane donna.

La giovane Guarnieri si vedrà costretta a chiedere un aiuto a Roberta per venire a conoscenza del segreto nascosto dalla sorellastra di Vittorio. Il rapporto tra Umberto e Andreina procede a gonfie vele rendendo felice Luca. Nonostante ciò, la Mandelli spiegherà allo Spinelli i pericoli e Adelaide vorrà impedire il consolidamento del rapporto tra Umberto e la compagna, ma la situazione prenderà una piega inaspettata.

L’incontro tra Luciano e Clelia

Luciano sarà contento dell’incontro con Clelia, dopo l’uscita dal Paradiso Market e la Calligaris si dirà pronta per seguire la richiesta del Cattaneo. A villa Guarnieri, Umberto porterà una notizia che desta la preoccupazione dimostrando l’intenzione di convolare a nozze con Umberto. Silvia si renderà conto dello scontro avvenuto tra Oscar e Luciano tornato a casa con i segni delle ferite.

Luca darà dei validi consigli alla contessa spingendola a togliere il supporto a Umberto. Oscar deciderà di migliorare i rapporti con Clelia e vorrà riconquistare la fiducia di Clelia affidando alla Calligaris il figlio per un’intera giornata.

Infine Silvia si recherà da Don Ermanno per chiedere al parroco di velocizzare il matrimonio tra Nicoletta e Cesare. Al grande magazzino si respirerà un clima di tensione per via della scelta dell’uovo di Pasqua, ma l’arrivo al Paradiso di Carletto cambierà l’umore delle Veneri.