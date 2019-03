Il Paradiso delle Signore, puntate dall’1 al 5 aprile: Silvia e Luciano non chiudono occhio

Le anticipazioni degli appuntamenti de Il paradiso delle signore che vanno in onda sul piccolo schermo da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile svelano che finiranno al centro dell’attenzione delle trame i coniugi Cattaneo. Riccardo farà ritorno nella città di Milano grazie all’intervento di Luca Spinelli e tale notizia rasserenerà la famiglia Guarnieri, contenta per il ritorno del giovane uomo. Marta vorrà vederci chiaro in merito alla questione e chiederà al fratello di conoscere i dettagli della fuga. Riccardo ha dovuto fare i conti con il pedinamento di un uomo mandato dallo Spinelli pronto a mettere alle calcagna l’ex compagno di Nicoletta.

La figlia di Umberto si renderà conto di quanto sia pericolosa Lisa, dopo aver capito che le versioni raccontate da Riccardo e dalla Conterno non coincidono. Adelaide vorrà trovare il modo per festeggiare il ritorno del nipote e avrà intenzione di organizzare un pranzo al circolo, dove Spinelli verrà accolto dagli invitati come un eroe.

Clelia spera di poter cominciare una vita migliore lontano da Oscar

Riccardo (Enrico Oetiker) troverà il tempo per incontrare Nicoletta e Vittorio dimostrando di essere una persona nuova al punto che dirà al Conti di voler far riappacificare Lisa e Marta.

Nicoletta confiderà al fratello l’emozione provata per via dell’incontro avvenuto con il Guarnieri, dicendosi contenta per le condizioni di salute dell’uomo. Antonio e Giovanni avranno intenzione di realizzare il sogno legato all’inizio di una nuova attività, affrettandosi a chiedere il prestito a Umberto (Roberto Farnesi).

La situazione prenderà una piega inaspettata nel momento in cui il Bacchini suonerà a casa Cattaneo e tale vicenda sconvolgerà Luciano. I genitori di Nicoletta non riusciranno a far finta di nulla e non chiuderanno occhio per tutta la notte. Infine Clelia si vedrà costretta a fare ritorno nella città di Milano, una volta informata dell’accaduto.