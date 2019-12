Il Paradiso delle Signore, puntate dal 9 al 13 dicembre: Marcello e Salvatore vincono al Totocalcio

Lunedì 9 dicembre comincia una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai uno, “Il paradiso delle signore” che continua a ottenere un grande successo in termini di ascolti. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 13 dicembre svelano che Federico darà una notizia che crea il dispiacere della famiglia.

Il ragazzo non potrà prendere alla cena di Natale, ma vorrà sapere se la madre stia bene, ma si renderà conto che i genitori stiano nascondendo qualcosa. Il fratello di Nicoletta vorrà capire se possa essere successo qualcosa di grave, ma è evidente che la preoccupazione di Silvia si ritrovi nel ritorno di Clelia Calligaris.

La vincita dei due ragazzi

La signora Cattaneo deciderà di raccontare la verità al figlio, mentre un momento diametralmente opposto sarà vissuto da Marcello e Salvatore. I due amici faranno 12 al Totocalcio e questa novità aprirà nuovi orizzonti ai due ragazzi. Questi ultimi, presi dall’entusiasmo, decideranno di rivelare la caffetteria in quanto hanno il denario necessario per compiere questa operazione.

Armando verrà a conoscenza del progetto di Marcello e Salvatore, ai quali consiglierà di chiedere aiuto a Luciano per quanto riguarda il piano finanziario. Umberto mostrerà di avere dei dubbi intorno al ritorno di coppia tra Riccardo e Ludovica. Adelaide proverà a impegnarsi per permettere il ritorno di Riccardo e Ludovica.

Vittorio, dopo il malore della sua dipendente, avrà un incontro con Clelia alla quale chiederà di tornare a rivestire in maniera temporanea il ruolo di capocommessa. Silvia scoprirà che Clelia sia intenzionata a rimanere in città, mentre Cosimo si imegnerà per conquistare Gabriella ma non sarà un’impresa facile. Le Veneri saranno contente per il ritorno al grande magazzino di Clelia in qualità di capocommessa, mentre Umberto vorrà fare colpo su Flavia e deciderà di invitare la donna a una cena. Infine Silvia sarà sempre più gelosa di Clelia dopo che Luciano torna oltre l’orario di lavoro dicendo di essere impegnato in alcuni conti.