Il Paradiso delle Signore, puntate dal 6 al 10 maggio: Nicoletta avverte dolori fortissimi

Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera Il paradiso delle signore che sono trasmessi su Rai uno da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio rivelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Nicoletta. Vittorio, dal canto suo deciderà di non mollare il colpo riguardo alla scomparsa della sorellastra, e si interrogherà sul motivo per il quale la Conterno abbia mentito sulla realtà dei fatti.

Luciano darà un consiglio differente al dottor Conti, spingendo l’amico a recuperare il rapporto con Marta (Gloria Radulescu), dopo un lungo periodo di distanza dalla giovane Guarnieri. Lisa (Desiree Noferini) avrà intenzione di recarsi a casa di Luca per chiedere all’uomo in che modo agire, dicendo di voler fuggire dalla città di Milano.

Per Nicoletta è arrivato il momento del parto nell’ultimo giorno di lavoro

La donna avrà paura di essere rintracciata dal fratellastro, grazie all’annuncio, prima che riesca a mettere in atto la partenza. Luca chiederà ad Andreina (Alice Torriani) di occuparsi della situazione di Lisa, per risolvere nel migliore dei modi la vicenda, e la Mandelli andrà alla ricerca di un nascondiglio sicuro.

Tina costringerà la madre ad accettare la sua relazione, in quanto in caso contrario la giovane cantante non prenderà parte al matrimonio del fratello. Luca verrà informato del fatto che la madre è vicina alla morte, mentre Umberto (Roberto Farnesi) si accorgerà dello strano comportamento di Andreina che parla al telefono con l’avvocato Raschetti.

Elena, invece, penserà che ci siano le condizioni per annullare il matrimonio, visto che i suoi genitori non vogliono partecipare alla cerimonia. Antonio s’impegnerà per far cambiare idea ai futuri suoceri. Per Nicoletta arriverà il momento del parto, proprio nell’ultimo giorno di lavoro al grande magazzino e in quest’occasione la Cattaneo avvertirà dei forti dolori. Riccardo (Enrico Oetiker) dimostrerà la propria vicinanza all’ex fidanzata.