Il Paradiso delle Signore, puntate dal 6 al 10 gennaio: Federico rischia di rimanere paralizzato a vita

Arriva il nuovo anno che regala tante sorprese ai milioni di telespettatori italiani curiosi di sapere quale possa essere il destino di alcuni personaggi all’interno dell’amata soap opera “Il paradiso delle signore”. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 6 fino a venerdì 10 gennaio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Federico.

La famiglia Cattaneo vivrà attimi di paura dopo essere venuta a conoscenza dell’incidente in cui è stato coinvolto Federico. Il ragioniere non perderà tempo e deciderà di partire alla volta di Bolzano per capire cosa sia realmente accaduto. Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) andranno a casa Cattaneo per dare un aiuto psicologico a Silvia, alla quale chiederanno di prendere parte alla serata dell’Epifania che si terrà al grande magazzino.

La preoccupazione della famiglia Cattaneo

Clelia e le Veneri saranno impegnate nell’organizzazione dell’inventario, mentre Marcello cambierà atteggiamento nei confronti di Roberta. Quest’ultima sarà scossa per via di quanto successo al fidanzato e vorrà recarsi in ospedale per stare al fianco del giovane uomo. Silvia, dal canto suo comincerà ad avere dei sospetti sulla strana complicità tra Marcello e Roberta.

Ludovica, invece, tenterà in ogni modo di conquistare l’amato Riccardo, attratto dalla giovane Angela. Luciano (Giorgio Lupano) deciderà di non raccontare alla moglie quale sia lo stato di salute del figlio, mentre Roberta dimostrerà di essere in ansia per il ritorno del compagno. Marta (Gloria Radulescu) si recherà dal ginecologo per fare una visita ma non metterà al corrente della questione il marito.

I medici non escluderanno la possibilità che il fratello di Nicoletta (Federica Girardello) possa rimanere paralizzato a vita e questa notizia scuoterà la giovane Roberta. I coniugi Cattaneo saranno decisi a non dire la verità al figlio, mentre Adelaide si renderà conto che Umberto (Roberto Farnesi) ha una relazione con Flavia.