Il Paradiso delle Signore, puntate dal 4 all’8 febbraio: Federico invita Roberta a casa sua

Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 1, Il paradiso delle signore che è riuscita a raggiungere un traguardo importante come le cento puntate, per la felicità della produzione. L’attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Federico che ha raccontato molte bugie ai genitori per non rendere nota la propria situazione universitaria. Il ragazzo si è visto costretto a chiedere aiuto a Roberta che, sul piano dello studio, ha un andamento completamente differente rispetto al Cattaneo.

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che dopo lo scontro tra Antonio e Salvatore, la famiglia Amato vive un momento di preoccupazione. Agnese si trova alle prese con la disperazione poiché è preoccupata per i tre figli, mentre Tina è in procinto di cercare un nuovo maestro che possa sostituire il Recalcati.

Silvia decide di parlare con il marito

Riccardo, dal canto suo a villa Guarnieri affronta un periodo di depressione in quanto, per il suo comportamento, ha messo fine a una storia importante come quella vissuta con Nicoletta. Inoltre, la situazione di Riccardo è aggravata dal rapporto complesso con il genitore che non ripone alcuna fiducia nei progetti del figlio.

Luca e Andreina hanno concluso un accordo che sta andando per il verso giusto in quanto i primi frutti arrivano nel momento in cui Umberto invita Andreina a una cena romantica, provocando la gelosia di Adelaide. Nel frattempo, Silvia ha un incontro con Riccardo, rendendosi conto di quanto il ragazzo sia disperato per la fine della storia con l’ex fidanzata.

La signora Cattaneo si confronta con il marito in quanto ritiene che la figlia debba dare una seconda possibilità all’ex fidanzato ma l’arrivo di Nicoletta toglie ogni possibilità a questa ipotesi. Nel frattempo Marta si rivolge alle Veneri proponendole di lavorare come modelle per il catalogo progetto da Vittorio.