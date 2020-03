Il paradiso delle signore, puntate dal 30 marzo al 3 aprile: i coniugi Cattaneo alla ricerca di fondi

Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” che riesce sempre a registrare ottimi risultati in termini di ascolti. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 30 marzo fino a venerdì 3 aprile sottolineano che diventeranno sempre più tesi i rapporti di coppia tra Salvatore (Emanuel Caserio) e Gabriella che giungeranno a una drammatica conclusione.

Il giovane Amato verrà a sapere che la fidanzata è stata colta da un’influenza, ma a informarlo della situazione è Roberta. La famiglia Cattaneo, invece, sarà chiamata ad affrontare un momento decisivo nella vita di Federico e si metterà alla ricerca dei fondi necessari per procedere con l’operazione del figlio.

Il primo giorno di lavoro al grande magazzino di Laura: nuova Venere

Arriverà il primo giorno di prova per Laura che dimostrerà di farsi apprezzare dalle altre Veneri, ponendo le basi per un’amicizia. Luciano e Silvia si renderanno conto che non possono trovare il denaro necessario per l’intervento del figlio. Gabriella deciderà di dare una svolta alla relazione con Salvatore e, stanca dei litigi, giungerà alla conclusione di prendersi una pausa di riflessione.

Questa situazione coinvolgerà anche Agnese che sarà dispiaciuta per i rapporti tesi tra il figlio e la fidanzata. La signora Amato, però, riceverà conforto da Armando (Pietro Genuardi) che le starà vicino in questo momento difficile. Federico farà i conti con una lieta notizia, dopo che la zia Ernesta si proporrà di dare la somma necessaria per procedere con l’operazione.

Adelaide (Vanessa Gravina) organizzerà il proprio matrimonio con Achille Ravasi e chiederà al nipote Riccardo di farle da testimone. Il fratello di Marta (Gloria Radulescu) accetterà questa richiesta alla sola condizione che possa essere presente alla cerimonia anche Angela. Infine Salvatore deciderà di affrontare Cosimo, dopo che quest’ultimo ha fatto una dichiarazione d’amore alla stilista.