Il Paradiso delle Signore, puntate dal 29 aprile al 3 maggio: Recalcati dedica all’amata la canzone "Anema e core"

Lunedì 29 aprile ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai 1, Il paradiso delle signore che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali.

La concentrazione viene posta intorno alla figura di Sandro (Luca Capuano), che sta vivendo un periodo complesso per via degli ostacoli derivanti dalla presenza di Nora. Quest’ultima ha tentato in ogni modo di allontanare le vite di Recalcati e Agnese, ma non è riuscita nel suo tentativo. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 3 maggio svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Tina, e in particolare la storia d’amore con il produttore discografico.

La dedica fatta dal produttore discografico

L’uomo non ha intenzione di rinunciare alla donna amata e, in diverse occasioni, ha dimostrato il proprio amore nei confronti della donna. Un esempio è rappresentato dall’arrivo al grande magazzino, del produttore discografico che ha dato un bacio alla giovane Amato dando inizio alla relazione piena di ostacoli. La stessa Agnese ha fatto notare alla figlia la propria opposizione per via del fatto che l’impresario è già sposato con un’altra donna, al punto che ha chiesto al figlio Antonio (Giulio Corso) un coinvolgimento nella situazione.

La madre di Antonio proseguirà nel piano volto a trovare un punto di incontro con la Tina, ma non avrà gli effetti sperati. L’unica consolazione per la donna sarà quella di aver messo fine ai contrasti con la fidanzata di Sandro.

Quest’ultimo si impegnerà per dare un ulteriore prova d’amore alla giovane Amato, compiendo un gesto inaspettato che provoca la commozione della cantante. Il produttore discografico dedicherà a Tina (Neva Leoni), dopo essersi seduto al pianoforte, un brano simbolo dell’amore intitolato “Anema e core”.