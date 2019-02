Il Paradiso delle Signore, puntate dal 25 febbraio all’1 marzo: Clelia lascia la città di Milano

Lunedì 25 febbraio ha inizio una nuova settimana con Il paradiso delle signore 3 in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:40 e regala nuove sorprese al pubblico. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 1 marzo fanno notare che Nicoletta non sopporta l’idea di accettare l’aiuto economico di Riccardo.

Gabriella, dal canto suo può godersi un momento di felicità dopo aver ricevuto la proposta di lavorare come modella per il Paradise Market. Lisa s’impegna in prima persona per far troncare la relazione tra Marta e Vittorio mentre Tina è entusiasta d’incidere un brano grazie all’opportunità ricevuta dalla giovane Guarnieri.

Clelia comunica a Luciano la decisione di lasciare la città di Milano

Nel frattempo Nicoletta trascorre una serata in compagnia di Cesare e Luca espone a Lisa le nuove mosse presenti nel suo piano di vendetta costringendo la donna a seguire i suoi ordini. Lo Spinelli mostra alla sorellastra di Vittorio di avere dei documenti nei quali è evidente che abbia un passato torbido.

Alla fine della serata con la giovane Cattaneo, Cesare si mostra disponibile per accompagnare a casa l’ex compagna di Riccardo. Il figlio di Umberto viene a conoscenza di questa situazione e inizia a fare i conti con la gelosia al punto che chiede al padre la possibilità di avere ciò che gli spetta del patrimonio di famiglia. Luciano, invece, riesce a dare una propria valutazione a Vittorio facendo aprire gli occhi al Conti intenzionato a porre fine alla collaborazione con Oscar.

Intanto Marta si vede coinvolta in una lite tra Lisa e uno sconosciuto mentre Luca continua ad architettare nuovi piani per colpire la Guarnieri e Vittorio. Clelia, dal canto suo si decide a lasciare la città di Milano e informa della situazione Luciano pronto a dichiarare il proprio amore nei confronti della donna. Il Cattaneo vorrebbe seguire Clelia; infine Andreina si diverte a far ingelosire Umberto (Roberto Farnesi) al punto che il padre di Riccardo chiede alla compagna di trasferirsi nella sua villa.