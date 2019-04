Il Paradiso delle Signore, puntate dal 22 al 26 aprile: Antonio alle prese con un malavitoso

All’interno de Il paradiso delle signore ci sono due storyline che vedono i protagonisti alle prese con dei problemi da risolvere nella loro vita. Un esempio si ritrova nel personaggio di Tina, che non ha intenzione di rinunciare all’amore di Sandro ma si vede costretta a tenere nascosti i suoi sentimenti per non creare dei sospetti nella famiglia. Un altro capitolo riguarda Antonio che vuole cercare di realizzare il proprio sogno realizzando un’attività con l’amico.

I due amici possono esaudire questo desiderio, dopo che Umberto ha accettato di fare il prestito ma ci saranno ulteriori impedimenti a complicare la situazione. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 22 aprile per arrivare fino a venerdì 26 aprile raccontano quanto sia difficile in casa Amato. Tina ha iniziato una relazione con Sandro caratterizzata dal segreto al punto che si vedrà costretta a non mettere al corrente della situazione la madre e le amiche.

Agnese vuole allontanare Tina e Sandro

La giovane Cattaneo non saprà in che modo comportarsi con Riccardo, che è il padre del suo bambino e Tina continuerà a dire menzogne sulla storia con il Recalcati. Agnese non avrà intenzione di lasciar correre la situazione e deciderà di invitare a cena Sandro per scoprire la verità sul rapporto con la figlia.

La cena non si presenterà come il preludio di rose e fiori per Sandro e Tina, in quanto Agnese avrà in mente di allontanare i due innamorati, sicura che stiano commettendo un errore. Antonio sarà coinvolto dalla madre in questa vicenda, con il compito di separare la cantante e il produttore, al punto che il fratello di Tina deciderà di recarsi personalmente da Sandro.

Inoltre la vicenda in casa Amato si farà più complicata, dopo che la giovane Amato non farà ritorno a casa, e si dimostreranno vani i tentativi di Salvatore e Antonio. Agnese non avrà dubbi a pensare che la figlia si trovi a casa di Sandro e per questo motivo dovrà prendere una drastica decisione. Infine Antonio si vedrà costretto a parlare con un malavitoso, di nome Gaetano Principe ma non avrà intenzione a sottostare alle sue richieste e finirà per non trovare un impiego.