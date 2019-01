Il Paradiso delle Signore, puntate dal 21 al 25 gennaio: Nicoletta viene a sapere del tradimento di Riccardo

Lunedì 21 gennaio vanno in onda su Rai Uno alle ore 15:35 le nuove puntate della soap opera Il paradiso delle signore che con il passare dei mesi sta riuscendo a incuriosire i milioni di telespettatori italiani. L’attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Umberto Guarnieri che finisce al centro di uno scandalo mediatico. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 25 gennaio fanno notare che è tutto pronto per il matrimonio di Riccardo e Nicoletta ma i colpi di scena sono nell’aria.

La sposa viene a sapere del tradimento subito da Riccardo con Ludovica al punto che Nicoletta decide di fuggire dall’altare cercando il conforto tra le braccia del padre. Riccardo confessa a Vittorio di aver tradito Nicoletta con Ludovica mentre lo sposo parla al padre della sua tossicodipendenza che ha fatto temere per la sua salute. Inoltre Luca trova il modo per far rendere noto questo scandalo informando un amico giornalista.

La famiglia Guarnieri preoccupata per lo scandalo

La famiglia Guarnieri deve fare i conti con la pubblicazione dell’articolo in merito al mancato matrimonio tra Nicoletta e Riccardo: Umberto (Roberto Farnesi) è preoccupato per questa situazione e si vede costretto a diffamare, di comune accordo con Adelaide, Nicoletta.

Intanto Elena e Salvatore hanno paura che Aldo, allievo della Montemurro, possa capire che c’è stato qualcosa tra di loro mentre Vittorio si impegna per organizzare un’iniziativa al Paradiso. Si tratta della beneficenza riguardante la raccolta degli abiti usati; Riccardo, dal canto suo viene a sapere della decisione da parte del padre di diffamare Nicoletta provocando i dubbi del ragazzo.

Il giovane Guarnieri decide di mettere al corrente della situazione la sorella Marta e Vittorio in modo da ricevere dei preziosi consigli. Elena e Salvatore, dal canto loro intuiscono che Aldo è venuto a conoscenza del loro bacio mentre Irene si dimostra disponibile ad aiutare Oscar nel tentativo di riconquistare Clelia.