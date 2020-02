Il paradiso delle signore, puntate dal 2 al 6 marzo: Salvatore non vuole che Gabriella continui a lavorare per Cosimo

Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” che riesce a ottenere sempre ascolti al di sopra delle aspettative coinvolgendo un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 2 fino a venerdì 6 marzo svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Achille (Roberto Alpi). Quest’ultimo assumerà un comportamento inaspettato che provocherà dei sospetti da parte di alcuni membri della famiglia Guarnieri.

In particolare Riccardo e Marta non sembreranno riporre fiducia nel faccendiere e vorranno trovare le prove atte a capire quali siano le reali intenzioni del pretendente di Adelaide. Nel frattempo Barbieri dovrà fare i conti con la convocazione ricevuta dal legale Lo Monaco, che si occupa della faccenda del figlio. Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) si impegneranno nel mettere da parte i dissapori, per proseguire la convivenza nel migliore dei modi.

L’attesa per l’arrivo al grande magazzino del tenente

Riccardo (Enrico Oetiker) e Marta (Gloria Radulescu), accortisi delle difficoltà, decideranno di proporre una cena di famiglia. Marcello e Roberta non crederanno alla buona fede e cominceranno a pensare che la ragazza possa nascondere qualche segreto. Salvatore, dal canto suo mostrerà la sua disapprovazione rispetto alla collaborazione tra Gabriella e Cosimo.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Rocco che deciderà di raccontare la verità a Marina (Ludovica Coscione). Il cugino di Salvatore e Antonio rivelerà alla giovane Venere di aver organizzato un piano con Irene con l’intento di provocarle gelosia.

Marta penserà che sia arrivato il momento di confidare a Vittorio (Alessandro Tersigni) i dubbi intorno al dottor Ravasi, mentre ci sarà grande attesa per l’arrivo al Paradiso del tenente Ivan Balzano. Achille farà un regalo speciale alla contessa sotto gli occhi di Umberto; infine Rocco inviterà Marina ad andare con lui al cinema.