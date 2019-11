Il Paradiso delle Signore, puntate dal 2 al 6 dicembre: Clelia torna a Milano per la morte del padre

Arriva il mese di dicembre e regala delle novità ai milioni di telespettatori riguardo ai cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate de “Il paradiso delle signore” che vanno da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre sottolineano che la Molinari avrà un incontro con una persona fermatasi davanti al grande magazzino.

Si tratta di Clelia Calligaris, mentre Luciano prometterà alla moglie di essere disponibile per andare al cinema la sera stessa. I coniugi Cattaneo avranno intenzione di andare a vedere il carosello delle Veneri che, grazie all’iniziativa del dottor Conti, verrà proiettato sul grande schermo nella città di Milano.

Luciano viene a conoscenza dell’arrivo di Clelia

Marta e Vittorio faranno ritorno da Parigi ma faranno i conti con una notizia inaspettata comunicata dai giornali. Il dottor Conti verrà a sapere che è venuto a mancare il padre della capocommessa Clelia Calligaris. Quest’ultima sarà costretta a rimanere a Milano per qualche tempo, in modo da risolvere la questione legata alla spartizione dei beni di famiglia.

Clelia non saprà se sia il momento giusto per rivedere il dottor Cattaneo e non saprà in quale maniera comportarsi. Marcello avrà un incontro con Salvatore che metterà al corrente dei cambiamenti volti a migliorare il successo della caffetteria. Vittorio prenderà a cuore la situazione di Clelia, ma deciderà di non coinvolgere nella faccenda Luciano (Giorgio Lupano).

Il marito di Marta si troverà costretto a cambiare i propri piani e racconterà al Cattaneo della presenza della Calligaris a Milano. Il ragioniere deciderà di non mettere al corrente di questa novità la moglie e Silvia sarà in procinto di prepararsi alla serata organizzata alla scala. Nel frattempo a casa Amato arriverà un ospite speciale, corrispondente al nome di Vincent Defois, mentre Riccardo e Vittorio saranno contenti per l’allestimento della vetrina del Paradiso. Luciano e Clelia avranno modo di incontrarsi e, di ritorno a casa, il ragioniere non riuscirà a nascondere la verità alla moglie.