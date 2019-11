Il Paradiso delle Signore, puntate dal 18 al 22 novembre: Adelaide preoccupata per l’assenza di Riccardo

Nuovi appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai uno, “Il paradiso delle signore” che riesce a tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 18 fino a venerdì 22 novembre svelano che si avvertiranno momenti di preoccupazione nella famiglia Guarnieri per il comportamento di Riccardo. Quest’ultimo non tornerà a dormire nella sua abitazione provocando i dubbi della zia, ma Cosimo sarà pronto a dare delle rassicurazioni alla contessa.

Adelaide verrà informata che il nipote si trova al circolo e il giovane Guarnieri perderà il controllo, dopo essere in uno stato di ubriachezza. Luciano, dal canto suo si impegnerà in prima persona per stare al fianco di Silvia, sconvolta dalla partenza di Nicoletta. La signora Cattaneo potrà tirare un sospiro di sollievo, dopo aver ricevuto una lettera di Federico che la informerà del suo ritorno a Natale.

Luciano si impegna a ricucire il rapporto con Silvia

Riccardo sarà distrutto dalla partenza di Nicoletta, al punto che potrebbe compiere un gesto estremo. Al paradiso si aprirà la sfida tra due ragazze per sostituire Nicoletta, corrispondenti ai nomi di Maria e Patrizia. Luciano e Silvia proveranno a ricucire il rapporto matrimoniale, mentre Riccardo si recherà in solitudine nella villa di Rapallo.

Marcello scoprirà qualcosa sul rapporto tra Federico e Roberta, dopo aver ascoltato in segreteria una telefonata tra i due innamorati. Si avvertiranno momenti di emozione al grande magazzino per quanto riguarda la proiezione del carosello.

Riccardo non vivrà questa atmosfera di felicità e gli animi si scalderanno, dopo che il Cattaneo vede il filmato all’interno della casa Cattaneo, con la presenza di Cesare, Nicoletta e della figlia Margherita. Il figlio di Umberto non riuscirà a contenere il dolore e potrebbe compiere un gesto inconsulto che finirà per coinvolgere una giovane donna: si tratta di Angela.