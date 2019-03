Il Paradiso delle Signore, puntate dal 18 al 22 marzo: Umberto vuole riavvicinarsi al figlio

Le anticipazioni degli appuntamenti de Il paradiso delle signore che vanno da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo sottolineano che continueranno le incomprensioni tra Vittorio e Marta. La storia dei due innamorati viene messa in pericolo dalla presenza ostacolante di Lisa costretta a seguire le direttive di Luca Spinelli. Quest’ultimo può dirsi soddisfatto del modo in cui sta procedendo il proprio piano diabolico.

Marta e Vittorio decideranno di recarsi dal dottor Tomei, il medico che vuole far uscire dal tunnel della dipendenza il giovane Guarnieri. Federico continuerà ad avere un ruolo centrale all’interno del grande magazzino proponendosi di dare un aiuto nella spedizione del Paradiso Market.

Andreina spinge il commendatore a recuperare il rapporto con il figlio

L’uscita della copertina provocherà le incertezze di Gabriella e Umberto (Roberto Farnesi) sarà spinto da Andreina a ricucire il rapporto con il figlio. Le intenzioni dell’imprenditore non otterranno gli effetti sperati mentre Riccardo si dirà intenzionato a fare dei cambiamenti nella sua vita e, dopo l’incontro con Nicoletta, rivelerà alla donna l’intenzione di volersi disintossicare.

Inoltre il giovane Guarnieri busserà a casa di Vittorio al quale farà una richiesta inaspettata. Il fratello di Umberto si trasferirà nell’abitazione del Conti con l’intento di riuscire a dimenticare gli oppiacei che gli hanno fatto commettere dei gravi errori. Marta avrà il compito di nascondere il segreto del fratello per fare in modo che nessuno venga a conoscenza di questa verità. Lisa terrà aggiornato Luca sui movimenti di Vittorio e Tina rimarrà delusa dopo aver scoperto che Sandro è sposato con una donna.

Luciano capirà di dover velocizzare le tappe dopo che Clelia ha subito un’aggressione davanti al grande magazzino. Oscar, dal canto suo approfitterà dell’assenza al Paradiso di Luciano e della signora Calligaris per creare dei sospetti nell’animo di Silvia. Quest’ultima deciderà di recarsi in una pensione che potrebbe essere il luogo deciso dai due innamorati per cedere alla passione amorosa.