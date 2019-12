Il Paradiso delle Signore, puntate dal 16 al 20 dicembre: Cosimo corteggia Gabriella e fa ingelosire Salvatore

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sembra essere evidente che Gabriella sia attratta in un certo qual modo da Cosimo e questa situazione creerà problemi a Salvatore facendo andare a repentaglio le certezze del figlio di Agnese. Il giovane uomo vede il proprio futuro al fianco della donna amata; inoltre non sarà un momento facile per il barista che deve fare i conti con gli ostacoli legati alla mancanza di garanzie economiche per l'attività lavorativa.