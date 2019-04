Il Paradiso delle Signore, puntate dal 15 al 19 aprile: Adelaide prende le distanze dal cognato

Le anticipazioni degli appuntamenti de Il paradiso delle signore che vanno in onda sul piccolo schermo da lunedì 15 fino a venerdì 19 aprile rivelano che Tina non riuscirà a dimenticare l’amore nutrito nei confronti di Recalcati.

Nel corso dell’esibizione radiofonica, la giovane Amato ha attirato l’attenzione del conduttore Petrucci pronto a mostrare l’interesse verso la sorella di Salvatore. Tina deciderà di utilizzare questo corteggiamento per provocare la gelosia del produttore discografico, ma le Veneri diranno alla ragazza che sta commettendo un grave errore.

Adelaide vuole ostacolare i piani di Umberto e chiede aiuto ai nipoti

Adelaide sarà impegnata a mettere in atto il piano volto a ostacolare l’elezione a sindaco della città di Milano e avrà bisogno dell’aiuto dei nipoti. Vittorio vivrà momenti di sconforto, per via della fine della storia d’amore con Marta (Gloria Radulescu) e confiderà a Lisa di sentire la mancanza della fidanzata. Il Conti mostrerà la speranza di un possibile riavvicinamento con la giovane Guarnieri, ma dovrà fare i conti con il piano di Luca Spinelli.

Gabriella riceverà molte lettere che finiranno per rendere felice la giovane donna, decisa a dare la possibilità a uno dei corteggiatori. La ragazza si servirà dell’aiuto di Salvatore, per capire se l’Amato sia innamorato di lei. Marta e Riccardo decideranno di non prendere posizione rispetto alla strategia organizzata dalla zia.

Inoltre Umberto s’impegnerà a ricostruire il rapporto con la cognata, contando sull’aiuto della contessa nelle elezioni elettorali. Sandro sarà stanco di fare i conti con le continue macchinazioni di Nora e si dirà pronto per allontanarsi dalla moglie. Il produttore vorrà fare un passo importante nel rapporto con Tina e Lisa comunicherà l’intenzione di lasciare la città di Milano. Infine Adelaide (Vanessa Gravina) non avrà ripensamenti riguardo al rapporto con Umberto e sarà pronta a prendere le distanze dall’uomo.