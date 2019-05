Il Paradiso delle Signore, puntate dal 13 al 17 maggio: nasce la figlia di Nicoletta

Siamo giunti alla settimana finale in compagnia della soap opera di Rai uno, Il paradiso delle signore che riesce a ottenere uno share importante e ha inciso il comportamento del pubblico per permettere la riconferma del prodotto televisivo. La soap opera è diretta da tre registi importanti come Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini.

Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio svelano che Silvia, dopo essere venuta a conoscenza di ciò che è successo alla figlia, si recherà al grande magazzino per dare supporto a Nicoletta. Quest’ultima darà alla luce una bambina e ha potuto godere della vicinanza di Riccardo, rivelatosi determinante per aiutare la giovane Cattaneo.

Una dedica speciale di Antonio

Tutti i dipendenti del grande magazzino vivranno un momento di felicità per questo lieto evento riguardante la loro collega. Intanto Antonio sarà felice di convolare a nozze con Elena. Il giovane Amato deciderà di organizzare una sorpresa speciale alla donna amata: il ragazzo finirà per intonare una serenata siciliana del settecento alla Montemurro, facendosi aiutare da Sandro che suona la chitarra. Marta continuerà a rimanere prigioniera per ordine di Luca, che la tiene segregata nella villa di Rapallo.

Umberto e Vittorio non riusciranno a mettersi sulle tracce della Guarnieri e Luca perderà il controllo della situazione, facendo un grave incidente. Arriverà il giorno del matrimonio di Antonio ed Elena, ma ci saranno delle persone alle prese con un momento di sconforto.

Si tratta di Roberta che dovrà vivere il distacco da Federico che è stato chiamato al servizio militare e per questo motivo dovrà fare i conti con un amore a distanza. Luciano proseguirà il piano ai danni di Oscar, con l’intento di salvare la vita di Clelia ma si renderà conto della complessità della vicenda. Infine il ragioniere finirà per rischiare la vita, al punto che verrà portato in ospedale.