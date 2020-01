Il Paradiso delle Signore, puntate dal 13 al 17 gennaio: Marta sconvolta dalla perdita del bambino

Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera “Il paradiso delle signore” che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Marta. Quest’ultima non riuscirà a superare la perdita del bambino e potrà godere del sostegno del marito che proverà a stare al fianco della donna amata.

Silvia, dal canto suo avrà un confronto con Luciano al quale racconterà di aver detto a Roberta la verità riguardo a Federico. Le Veneri si impegneranno nel tentativo di far riprendere la sorella di Riccardo, ma non sarà un’impresa facile. Adelaide avrà di intenzione di mettere in atto un piano di vendetta ai danni di Umberto, nel momento in cui Flavia si è convinta di affidare la gestione del suo patrimonio al dottor Guarnieri.

Marta deciderà di tornare a lavorare al grande magazzino, sostenuta dalle Veneri. Achille, invece, farà i conti con una notizia inaspettata grazie alla rivelazione di Flavia. Quest’ultima racconterà al dottor Ravasi della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto. Federico si renderà conto di quanto siano gravi le sue condizioni di salute, mentre Vittorio chiederà a Marta e Riccardo di cambiare atteggiamento nei confronti del padre.

Federico si recherà al Paradiso delle signore per salutare i vecchi amici del Paradiso e in questa circostanza avrà modo di incontrare Marcello che parla con Roberta. Ludovica si renderà protagonista di una lite con Adelaide, accusando la contessa di aver messo in cattiva luce la madre.

La zia di Riccardo non vorrà porgere le proprie scuse alla ragazza. La famiglia Cattaneo riporrà delle speranze nel professor Faraone per un miglioramento delle condizioni di salute del figlio Federico.